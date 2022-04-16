روسيا تدرج جونسون ووزراء بريطانيين على قائمتها السوداء

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم إدراج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيري الخارجية والدفاع البريطانيين ضمن قائمتها السوداء وحظر دخولهم إلى أراضيها.

وجاء في بيان للوزارة نشر على موقعها الالكتروني: “رداً على العقوبات البريطانية ضد روسيا وضد كبار المسؤولين فيها تم اتخاذ قرار بضم أعضاء بارزين في الحكومة البريطانية وعدد من الشخصيات السياسية إلى قائمة الحظر الروسية”.

وتتضمن القائمة أسماء الرعايا البريطانيين الذين منعوا من الدخول ومن بينهم رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزيرة الخارجية إليزابيث تروس ووزير الدفاع بن والاس إضافة إلى أسماء كل من نائب رئيس الوزراء ووزير العدل دومينيك راب ووزير المالية ريشي سوناك ووزيرة الداخلية بريتي باتيل.

وتأتي هذه الاجراءات رداً على سلسلة طويلة من العقوبات التي فرضتها بريطانيا على روسيا بالتشارك مع حلفائها الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس.

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