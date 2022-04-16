استشهاد مدني بانفجار لغم في قرية العبوش بريف الحسكة

الحسكة-سانا

استشهد مدني بانفجار لغم أرضي في محيط قرية العبوش بريف الحسكة الشمالي التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي.

وأشارت مصادر محلية لمراسل سانا إلى أن لغماً أرضياً زرعته ميليشيا “قسد” في وقت سابق لتحصين مواقعها في محيط قرية العبوش بمنطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالي انفجر أثناء رعي أحد المدنيين الأغنام ما أدى إلى استشهاده على الفور.

واستشهد طفل الأحد الماضي بانفجار لغم أرضي في محيط قرية الحريري بريف الحسكة الجنوبي التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد”.

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