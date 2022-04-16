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غرق سفينة تحمل مئات الأطنان من الوقود قبالة سواحل تونس

2022-04-16

تونس-سانا

أعلن مسؤول في محافظة قابس التونسية أن سفينة شحن تجارية تنقل 750 طناً من الوقود غرقت إثر تعرضها لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس.

ونقلت فرانس برس عن المسؤول قوله إن “السفينة غرقت اليوم في المياه التونسية بينما تم إجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص” لافتاً إلى أنه لم يسجل أي تسرب للوقود منها حتى الآن.

وأضاف أن لجنة الكوارث ستجتمع لاتخاذ قرارات فيما يخص مواجهة أي تسرب محتمل للوقود من السفينة.

يذكر أن السفينة ترفع علم غينيا الاستوائية وتحمل حوالي 750 طناً من الوقود وكانت قادمة من ميناء دمياط المصري ومتجهة إلى مالطا قبل أن تتعرض لعطل وتطلب الرسو في الموانئ التونسية.

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