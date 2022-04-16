الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام والرياح شمالية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات ويكون الجو ربيعياً بين الصحو والغائم جزئياً وسديمياً في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….