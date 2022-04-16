غوتيريش يدعو إلى وقف انتهاكات الاحتلال في القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان وفقاً لوكالة وفا إن “الأمين العام يدعو الى الحفاظ على الوضع القانوني الراهن للأماكن المقدسة بالقدس والالتزام به” معرباً عن قلقه جراء تصاعد انتهاكات الاحتلال في المدينة المقدسة.

ولاقى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك واعتداؤها على المصلين الفلسطينيين أمس ادانات عربية ودولية واسعة دعت الى وضع حد لانتهاكات الاحتلال واعربت بمجملها عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في تصديه للغطرسة الاسرائيلية.

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