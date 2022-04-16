طلبتنا في سلوفاكيا: ذكرى الجلاء محطة مهمة في تاريخ سورية

براتيسلافا-سانا

جدد الطلبة السوريون الدارسون في الجامعات والمعاهد السلوفاكية وقوفهم إلى جانب وطنهم في معركته على الإرهاب ومواجهة ما يتعرض له من مؤامرات.

وجاء في بيان لفرع سلوفاكيا للاتحاد الوطني لطلبة سورية بمناسبة الذكرى الـ 76 لعيد الجلاء إن ذكرى الجلاء حدث بارز في تاريخ سورية ومحطة لوعي الرواد وادراكهم لمعنى الوطن ووحدة أبنائه وطهارة أرضه وجسر للعبور إلى ساحات متقدمة من النضال الوطني وبناء الوطن في كل المجالات ليكون قوياً في مواجهة الإرهاب والحرب الكونية والحصار الجائر المفروض عليه.

ونوه الطلبة ببطولات وتضحيات جيشنا وشعبنا للحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها والقرار الوطني المستقل لافتين إلى أن الاستقلال شكل قاعدة صلبة لدعم نضال الجماهير لمواجهة التبعية والظلم والمقاومة ضد الاحتلال.

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