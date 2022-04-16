الصين تطلق قمراً صناعياً لرصد بيئة الغلاف الجوي

بكين-سانا

أطلقت الصين بنجاح اليوم قمرا صناعيا لرصد بيئة الغلاف الجوي من مركز “تاييوان” لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمال البلاد.

وذكرت وكالة شينخوا أن الصاروخ “لونغ مارش 4 سي” انطلق وعلى متنه القمر الصناعي الذي دخل في المدار المحدد له.

وسيضطلع القمر الصناعي بمهمة رصد جودة وبيئة الهواء وسيوفر دعم البيانات لرصد بيئة الغلاف الجوي في الصين وأبحاث تغير المناخ العالمية وتقدير غلة المحاصيل ورصد الكوارث الزراعية.

ويعد هذا الإطلاق المهمة الـ 416 لسلسلة صواريخ لونغ مارش.

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