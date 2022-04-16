قوات الاحتلال تعتقل عشرة فلسطينيين في أم الفحم ومخيم جنين

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عشرة فلسطينيين في مدينة أم الفحم بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ومخيم جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين المشاركين في وقفة تضامنية نصرة للمسجد الأقصى وتنديداً باعتداءات الاحتلال على المصلين فيه في مدينة أم الفحم واعتقلت سبعة منهم بينهم ثلاثة أطفال كما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين في مخيم جنين أثناء مرورهم على أحد حواجز الاحتلال.

وأصيب أمس مئات الفلسطينيين واعتقل 400 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه ما لاقى إدانات عربية ودولية واسعة دعت إلى وضع حد لانتهاكات الاحتلال وأعربت بمجملها عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في تصديه لغطرسة الاحتلال الإسرائيلي.

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