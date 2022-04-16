شعبية بايدن تتراجع لأدنى مستوياتها

واشنطن-سانا

أظهرت استطلاعات حديثة للرأي في الولايات المتحدة تراجع شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أدنى مستوياتها.

وذكرت شبكة “سي إن إن” التلفزيونية الأمريكية أنه وفق نتائج تحليل بيانات الاستطلاعات التي أجرتها 4 مؤسسات كبرى لدراسة الرأي العام انخفضت مستوى الثقة ببايدن بين الأمريكيين إلى 41 بالمئة هذا الأسبوع لافتة إلى أن بيانات أحد الاستطلاعات أظهرت تدني شعبية بايدن إلى مستوى 33 بالمئة.

وأشارت “سي إن إن” إلى أن ذلك يشكل “مؤشرات سيئة للغاية” مضيفة أن مثل هذه البيانات من 3 أو 4 مؤسسات لدراسة الرأي العام دليل على أن “لدينا رئيسا يواجه مشاكل كبيرة”.

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