إدانات عربية ودولية لاعتداء الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى

عواصم-سانا

لاقى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك واعتداؤها على المصلين الفلسطينيين إدانات عربية ودولية واسعة دعت إلى وضع حد لانتهاكات الاحتلال وأعربت بمجملها عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في تصديه للغطرسة الإسرائيلية.

وأدانت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى.

وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن هذه الاعتداءات تشكل “انتهاكا فاضحا لقدسية وحرمة المسجد وتعديا سافرا على كل القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة”.

وشددت الخارجية الجزائرية على ضرورة “توفير الحماية الكاملة للمصلين والسماح لهم بأداء شعائرهم في المسجد الأقصى” داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن “للاضطلاع بالمهام المنوطة به والتحرك من أجل وضع حد لهذه الاستفزازات العدوانية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة”.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية العراقية اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى واعتداءها على الفلسطينيين المرابطين فيه حيث شددت في بيان على رفض الدعوات المدانة لاقتحام المقدسات كمسجدي الأقصى والصخرة وغيرهما مؤكدة الانحياز الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه باسترجاع حقوقه كافة.

بدورها لفتت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إلى أن اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى يعد انتهاكا خطيرا واستفزازا سافرا داعية للضغط على الكيان الصهيوني لإيقاف اعتداءاته على الشعب الفلسطيني وتدنيسه المستمر للمقدسات الإسلامية.

كما جدد البيان التأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية حكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع حتى التحرير الشامل وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

هذا وأدان المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين الفلسطينيين والانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى منوها بالتصدي البطولي للشعب الفلسطيني للغطرسة الإسرائيلية.

وحذرت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك اليوم من تصاعد اعتداءات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة داعين إلى “احترام الوضع التاريخ القائم في الأماكن المقدسة بالمدينة”.

وأشار البيان الصادر عن وزارة الخارجية في الدول الأوروبية الأربعة إلى “ضرورة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لتحقيق تسوية عادلة وشاملة”.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المصلين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة أكثر من 153 فلسطينيا واعتقال نحو 400 آخرين.

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