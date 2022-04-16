إنتر ميلان ينتزع صدارة الكالتشيو بالفوز على سيبيزيا

روما-سانا

حقق إنتر ميلان فوزا مهما على مضيفه سبيزيا 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد ألبرتو بيكو في افتتاح منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز أهداف الإنتر كل من مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة الـ 31 ولاوتارو مارتينيز بالدقيقة الـ 73 وأليكسيس سانشيز في الدقيقة 90 زائد 4 بينما سجل جيوليو ماجيوري هدف سيبيزيا الوحيد بالدقيقة الـ 88.

وبهذا الفوز رفع انتر ميلان رصيده إلى 69 نقطة ليقفز لصدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن ملاحقه ميلان الذي سيواجه جنوى وحينها سيكون قد لعب مباراة أكثر من إنتر.

أما رصيد سبيزيا فقد تجمد عند 33 نقطة في المركز الـ 15.