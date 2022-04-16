موسكو: إحباط محاولة قصف محطة للطاقة الكهرومائية جنوب أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط قواتها هجوماً صاروخياً شنه الجيش الأوكراني على محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر دنيبرو في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في موجز صحفي عقده مساء اليوم بأن “القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولة نظام كييف القومي لشن هجوم صاروخي على محطة كاخوفسكايا لتوليد الكهرباء”.

وأوضح المتحدث أن هذا الموقع يحظى بأهمية قصوى للسيطرة على منسوب المياه في دنيبرو وإمداد مقاطعة خيرسون بالكهرباء وكذلك إمداد المناطق الزراعية في جنوب أوكرانيا وشمال القرم بالمياه.

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية قصفت اليوم بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو 10 أهداف عسكرية منها خمسة تجمعات للقوات الأوكرانية في مدن بارفينكوفو وكراماتورسك وليسيتشانسك وقريتي بوفستانسكويه ونوفويليزافيتوفكا ومستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية في محيط مدينة ميكولايف وقرية باروتينو ومواقع انتشار تشكيلات قومية في قريتي ياسينوفويه وسريبنوفيه.

وذكر كوناشيكوف أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت اليوم 217 موقعاً عسكرياً في أوكرانيا منها 15 مركز قيادة و201 نقطة حصينة وتجمع للعسكريين.

وأشار إلى أن سلاح الجو الروسي خلال اليوم دمر ستة مواقع عسكرية أوكرانية منها بطارية مدفعية وراجمتا صواريخ ومستودعان للأسلحة الصاروخية والمدفعية وثلاث تجمعات للعسكريين والمعدات العسكرية الأوكرانية.

وأكد كوناشينكوف إسقاط الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيرة من طراز “تو 143” تابعة للجيش الأوكراني في محيط بلدة أوكتيابرسكي.

ودمرت القوات الروسية إجمالاً وفقاً لإحصاءات وزارة الدفاع منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 شباط الماضي 132 طائرة و105 مروحيات و457 طائرة مسيرة و2224 دبابة ومدرعة و251 راجمة صواريخ و971 مدفع ومدفع هاون بالإضافة إلى 2123 مركبة عسكرية خاصة.