مظاهرة احتجاجية في الأقصى تنديداً باعتداء قوات الاحتلال على المصلين

القدس المحتلة-سانا

تظاهر مئات الفلسطينيين مساء اليوم في المسجد الأقصى تنديداً باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين فيه وانتهاك المقدسات.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين انطلقوا من المسجد القبلي مرددين هتافات تدين عدوان الاحتلال على المسجد المبارك والمصلين فيه والذي أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال أكثر من 400 آخرين.

وتوافد آلاف الفلسطينيين فجر اليوم إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة وسط دعوات من القوى الوطنية الفلسطينية للرباط فيه بهدف إفشال مخطط المستوطنين لاقتحامه بأعداد كبيرة خلال الفترة ما بين 15 و22 من الشهر الجاري بحماية قوات الاحتلال.