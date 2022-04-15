إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اقتحام الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم بالرصاص والعشرات بحالات اختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة الخليل ومخيم عايدة شمال بيت لحم وقرية النبي صالح شمال غرب رام الله وبلدة قرواة بني حسان غرب سلفيت وقريتي بزاريا وبرقة شمال غرب نابلس واعتدت على الفلسطينيين ما أدى لإصابة أربعة شبان بالرصاص والعشرات بحالات اختناق واعتقال ثلاثة بينهم طفل.

وأصيب مئات الفلسطينيين واعتقل 400 آخرون في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى.