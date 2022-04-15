SCS-NET
الشريط الأخباري

إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اقتحام الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة

2022-04-15

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم بالرصاص والعشرات بحالات اختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة الخليل ومخيم عايدة شمال بيت لحم وقرية النبي صالح شمال غرب رام الله وبلدة قرواة بني حسان غرب سلفيت وقريتي بزاريا وبرقة شمال غرب نابلس واعتدت على الفلسطينيين ما أدى لإصابة أربعة شبان بالرصاص والعشرات بحالات اختناق واعتقال ثلاثة بينهم طفل.

وأصيب مئات الفلسطينيين واعتقل 400 آخرون في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى.

انظر ايضاً

إصابة عشرات الفلسطينيين باقتحام الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة

القدس المحتلة-سانا أصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل ثمانية آخرون مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved