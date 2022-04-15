العراق.. تدمير أكبر معسكر لتنظيم (داعش) الإرهابي شمال البلاد

بغداد-سانا

أعلنت القوات العراقية اليوم عن تدمير أكبر معسكر لتنظيم “داعش” الإرهابي في وادي الشاي بكركوك شمال البلاد.

وقال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك علي الفريجي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية واع: إنه تم تدمير أكبر معسكر يستخدمه إرهابيو “داعش” في وادي الشاي ضمن عملية المطرقة الحديدية إضافة لتدمير 5 أوكار لهم والاستيلاء على اعتدة وعبوات ناسفة.

وكانت القوات العراقية أعلنت أمس أن العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت لملاحقة الإرهابيين في محافظة كركوك أسفرت عن العثور على وكرين بداخلهما عبوات ناسفة ومواد أخرى بينها أغطية ومواد غذائية أسفل قرية المبدد مع حافة وادي زغيتون.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency