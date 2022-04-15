بكين تطالب واشنطن بالتوقف عن اختلاق الأكاذيب

بكين-سانا

طالبت الصين الولايات المتحدة اليوم بالتوقف عن اختلاق الأكاذيب وإثارة الخلاف بين الصين والدول الأخرى التي تربطها علاقات طبيعية معها.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله في مؤتمر صحفي اليوم: إن الصين تسعى إلى التنمية من أجل توفير حياة أفضل لشعبها دون أي مصلحة او استبدال للآخرين مبيناً أنه ولفترة طويلة جداً كانت الولايات المتحدة تضخم نظرية التهديد الصيني وتلقي بأكاذيبها على الصين.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية قال ليجيان: إن الولايات المتحدة تنشر باستمرار معلومات مضللة حول الأزمة الأوكرانية لتشويه سمعة الصين بشكل صارخ وموقفها المسؤول المساعد وتحاول الإيقاع بين روسيا والصين وفقا لاجندتها داعياً إياها إلى التركيز أكثر على مسؤوليتها بدلاً من تصعيد الصراع في أوكرانيا.

وكانت الخارجية الصينية أكدت في الـ 12 من الشهر الجاري أن أفعال الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي هي سبب الأزمة في أوكرانيا كما أنهما لم يتخذا إجراءات ملموسة للحد من التصعيد بل بالعكس صبا الزيت على النار وحرضا على تأجيج النزاع.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency