الحرس الثوري الإيراني يضبط سفينة تحمل وقوداً مهرباً

طهران-سانا

أعلن مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني بمحافظة بوشهر العقيد غلام حسيني ضبط سفينة تحمل وقوداً مهرباً في الخليج العربي.

وقال حسيني في تصريح اليوم “أثناء تفتيش السفينة تم اكتشاف 250 ألف ليتر من الوقود المهرب” مشيراً إلى احتجاز سبعة من أفراد الطاقم لاستكمال إجراءات التحقيق والخطوات القانونية.

وأضاف حسيني “إن مكافحة التهريب وخاصة الوقود في الخليج هي إحدى المهام الأساسية لقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية والتي يتم تنفيذها من خلال رصد المعلومات والعمليات والمراقبة”.

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