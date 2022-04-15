SCS-NET
الشريط الأخباري

الحرس الثوري الإيراني يضبط سفينة تحمل وقوداً مهرباً

2022-04-15

طهران-سانا

أعلن مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني بمحافظة بوشهر العقيد غلام حسيني ضبط سفينة تحمل وقوداً مهرباً في الخليج العربي.

وقال حسيني في تصريح اليوم “أثناء تفتيش السفينة تم اكتشاف 250 ألف ليتر من الوقود المهرب” مشيراً إلى احتجاز سبعة من أفراد الطاقم لاستكمال إجراءات التحقيق والخطوات القانونية.

وأضاف حسيني “إن مكافحة التهريب وخاصة الوقود في الخليج هي إحدى المهام الأساسية لقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية والتي يتم تنفيذها من خلال رصد المعلومات والعمليات والمراقبة”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الحرس الثوري الإيراني:ردنا على أي خطأ يرتكبه الأعداء سيكون حاسماً

طهران-سانا أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران أن الرد على أي خطأ يرتكبه الأعداء ضد …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved