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الفلبين: بيان الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان مليء بالأكاذيب

2022-04-15

مانيلا-سانا

استنكرت الفلبين بيان الولايات المتحدة الأمريكية الجديد بشأن حالة حقوق الإنسان لديها ووصفته بأنه مليء بالأكاذيب والمزاعم العارية عن الصحة.

ونقلت وكالة شينخوا عن وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا قوله في بيان اليوم “نشكك في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مزاعم عن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن الفلبينية ونطالبها بتزويدنا بتفاصيل حتى تتمكن مفوضية حقوق الإنسان لدينا من التحقق منها”.

وأضاف لورينزانا “في غياب هذه البيانات فإن الاتهامات ليست سوى تلميحات لا قيمة لها ودعاية سوداء”.

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