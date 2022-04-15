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الجيش يفوز على الوثبة 1-0 في الدوري الممتاز

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في الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز الكرامة يتغلب على عفرين 6-2

تصوير: سامر خزمة

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