روسيا تحقق بتجنيد مرتزقة فرنسيين في صفوف القوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية سفيتلانا بيترينكو أن اللجنة تحقق في معطيات بشأن وجود عسكريين من الفيلق الفرنسي في صفوف القوات الأوكرانية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيترينكو قولها اليوم “إن لجنة التحقيق الروسية ستدرس معلومات حول مشاركة مرتزقة من بولندا وفرنسا إلى جانب قوات أوكرانيا” مضيفة “وفقاً لوزارة الدفاع الروسية فإن القوات الصاروخية حيدت مفرزة من المرتزقة البولنديين تصل إلى 30 شخصاً في قرية إيزيومسكي بمنطقة خاركوف”.

وكشفت بيترينكو عن تقارير تفيد بمشاهدة مقاتلين من الفيلق الفرنسي في صفوف القوات الأوكرانية مشيرة إلى “أنه سيتم توثيق هذه الحقائق والتحقيق فيها كجزء من قضية جنائية تتعلق بتجنيد ومشاركة مرتزقة أجانب”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم تحرير مجمع للتعدين في ماريوبول والقضاء على 50 فرداً من النازيين وعلى نحو 30 مرتزقاً بولندياً في مقاطعة خاركوف الأوكرانية تابعين لشركة عسكرية خاصة.

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