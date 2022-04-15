لافروف يؤكد لفرنجية حرص روسيا على مساعدة لبنان

موسكو-سانا

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن حرص موسكو على مساعدة لبنان في تجاوز المشاكل التي تعرقل تطوره في السنوات الأخيرة.

وقال لافروف خلال لقائه رئيس تيار المردة اللبناني سليمان فرنجية في موسكو اليوم: إننا نريد مساعدة أصدقائنا اللبنانيين على حل المشاكل التي تواجههم في السنوات الأخيرة بشكل أو بآخر ومساعدتهم على تطوير دولتهم وتعزيز أمنها.

وأضاف لافروف: نعتقد أنه من المهم مبدئياً الحفاظ على المبادئ التي تقوم عليها الدولة المعاصرة في لبنان والتي ندعو دائماً إلى تعزيزها ولا سيما خلال عملنا ضمن مجلس الأمن الدولي.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن موسكو تتبع هذا النهج في اتصالاتها المنتظمة مع الممثلين عن الطيف السياسي في لبنان بأكمله مشيراً إلى أهمية الدور الذي كان ولا يزال يلعبه تيار المردة في تطوير الدولة اللبنانية المعاصرة.