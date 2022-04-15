مصرع شخصين جراء حرائق ولاية نيو مكسيكو الأمريكية

نيويورك-سانا

لقي شخصان مصرعهما جراء حرائق الغابات التي اجتاحت منطقة رويدوسو في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن مسؤولين محليين قولهم اليوم “إن جثتين لزوجين بالغين في العمر عثر عليهما في منزلهما المحترق بعد أن فشلا في الفرار من الحريق” مشيرة إلى أنهما أول ضحايا هذه الحرائق التي دمرت 207 منازل وأحرقت مساحات كبيرة من الأراضي وأجبرت الآلاف على الفرار إلى مدينة جبلية قريبة منذ بدايتها الثلاثاء الماضي.

واندلعت حرائق غابات في أماكن أخرى من ولاية نيو مكسيكو على طول نهر ريو غراندي دون تسجيل اصابات فيما بدأت السلطات تحقيقاً لمعرفة أسباب هذه الحرائق.

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