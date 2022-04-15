كليموف: العقوبات الغربية على روسيا تهدد العالم بالجوع

موسكو-سانا

حذر نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية لحزب روسيا الموحدة أندريه كليموف من أن العقوبات غير القانونية التي فرضها الغرب على روسيا تهدد العالم بالجوع.

ونقلت وكالة نوفوستي عن كليموف قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم: تتطور أزمة الغذاء بسبب قرارات واشنطن وبروكسل الهادفة لإغلاق أجواء الاتحاد الأوروبي أمام الطائرات الروسية والآن يتعين علينا من أجل إيصال المواد الغذائية أن ننقلها عبر البحرين الأسود والمتوسط.

وذكر كليموف أن الدول الغربية حظرت على شركات النقل الأجنبية تقديم خدماتها لروسيا إضافة إلى فرض قيود على تصدير الأسمدة المعدنية من روسيا وبيلاروس مضيفاً “الغرب يسبب الجوع في العالم”.

ولفت إلى أن العديد من بلدان العالم تعاني من مشاكل جدية بسبب الأعمال غير الشرعية للدول الغربية مشيراً إلى أن هذه القضايا قد تشمل البلدان الإفريقية أيضاً.

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