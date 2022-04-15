نائب روسي: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي قريباً

موسكو-سانا

أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي قريباً.

ووفقاً لوكالة نوفوستي قال كليموف اليوم: “العملية العسكرية الخاصة الروسية ستنتهي قريباً جداً وأنه بمجرد جعل أوكرانيا آمنة لروسيا والعالم بأسره وضمان سلامة المختبرات البيولوجية والمنشآت النووية ستتوقف المرحلة العسكرية” معتبراً أن ذلك سيحدث في القريب العاجل.

وأشار كليموف في الوقت نفسه إلى استمرار الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بالسلاح والعتاد.

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