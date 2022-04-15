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قوات الاحتلال تجدد اعتداءاتها على الفلسطينيين في قطاع غزة

2022-04-15

القدس المحتلة-سانا

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على المزارعين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة المحاصر والصيادين في البحر شماله.

وذكرت وكالة معا أن بحرية الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين في البحر قبالة السودانية شمال القطاع ما اضطرهم للعودة إلى الشاطئ فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق خان يونس جنوب القطاع ما أجبرهم على مغادرة أراضيهم.

واعتدى الاحتلال أمس على المزارعين ورعاة الأغنام في خان يونس وعلى الصيادين في البحر جنوب القطاع.

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