فوج إطفاء درعا يخمد أربعة حرائق بمناطق متفرقة

درعا-سانا

أخمد فوج إطفاء درعا أمس أربعة حرائق نشبت في مواقع مختلفة من المدينة.

وذكر قائد فوج الإطفاء العقيد محمد المحاميد في تصريح لـ سانا أن الحرائق طالت مستودعاً للكرتون والفلين في حي الكاشف وعدادات كهربائية في حي السبيل ونفايات في حي المطار وحريقاً آخر بالقرب من مركز الانطلاق الموحد بمدخل المدينة الشرقي مبيناً أن عناصر الفوج مع الآليات توجهوا لمكان الحرائق فور تلقيهم البلاغ وعملوا على إخمادها قبل انتشارها.

وأضاف المحاميد إن فوج إطفاء درعا رغم قلة الكوادر يبذل جهوداً كبيرة في مجال إخماد الحرائق ويتدخل بحالات الغرق والحوادث المرورية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency