إصابة مسلحين اثنين من ميليشيا (قسد) بانفجار عبوة ناسفة غرب الرقة

الرقة-سانا

أصيب مسلحان من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي اثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانا يستقلانها غرب مركز مدينة الرقة.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن “عبوة ناسفة كانت مزروعة ضمن أحد الشوارع الرئيسية غرب مركز مدينة الرقة انفجرت بسيارة لميليشيا “قسد” قرب محطة الفروسية ما أدى إلى إصابة اثنين من مسلحي الميليشيا كانا بداخلها إضافة إلى اعطاب السيارة”.

وقتل وأصيب الاثنين الفائت خمسة مسلحين من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لهم قرب بلدة الهيشة بريف الرقة الشمالي.

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