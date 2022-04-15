الدفاع الروسية: القضاء على 30 مرتزقاً في خاركوف الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء ايغور كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية تواصل تنفيذ العملية الخاصة في أوكرانيا وأنه تم تحرير مجمع التعدين ايليتش بالكامل في مدينة ماريوبول بعمليات هجومية لمجموعة من القوات الروسية ووحدات جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم: “تم الليلة الماضية باستخدام صواريخ ذات مرابطة بحرية عالية الدقة من طراز كاليبر تدمير ورشة في مصنع جوليانسكي لإنتاج وتصليح منظومات صاروخية للدفاع الجوي المضاد ذات المدى المتوسط والبعيد وكذلك صواريخ ضد السفن في إحدى ضواحي كييف”.

وأكد أن كمية وابعاد الضربات الصاروخية لأهداف في كييف ستزداد كرد على محاولات نظام كييف المتطرف بالقيام بأي أعمال ذات طابع إرهابي أو تخريبي في الأراضي الروسية.

وأضاف كوناشينكوف إن وسائط الدفاع الجوي المضاد أسقطت بواسطة منظومة اس 400 الصاروخية في بلدة غورودنايا بمحافظة تشيرنيغوف حوامة أوكرانية من طراز مي 8 كانت عائدة إلى قاعدتها بعد قصفها سكانا مدنيين في بلدة كليمون بمحافظة بريانسك كما أسقطت في الجو طائرة أوكرانية من طراز سو 27 في بلدة لازوفايا بمحافظة خاركوف.

وأشار إلى أنه تم إسقاط 8 مسيرات أوكرانية وتدمير 7 منشآت حربية بصواريخ عالية الدقة بينها منصة لإطلاق صواريخ توتشكا أو التكتيكية في بلدة ياسينوفو وموقع للمرابطة المؤقتة للتشكيلات الأوكرانية النازية بما في ذلك 20 من الآليات المدرعة إضافة إلى تدمير مواقع حشد للمعدات القتالية والأسلحة الأوكرانية في بلدات درغاتش ونوفيهايليزافتكا و بوستانوفسكويه ومستودعات للأسلحة المدفعية والوقود في بلدتي نيكولايف وباروتينو.

وأوضح كوناشينكوف أنه تم القضاء على 50 فرداً من النازيين وعلى نحو 30 مرتزقاً بولنديا في مقاطعة خاركوف تابعين لشركة عسكرية خاصة كما جرى استهداف 221 من الأهداف الحربية الأوكرانية بما فيها 12 من مراكز القيادة و176 من المواقع المحصنة وتم إخماد 12 من بطاريات المدفعية.

وقال كوناشينكوف “إن الطيران العملياتي التكتيكي دمر الليلة الماضية 13 من المنشآت الأوكرانية منها مستودعات للأسلحة المدفعية الصاروخية و10 مواقع لحشد القوى البشرية والمعدات القتالية الأوكرانية إضافة إلى مواقع محصنة وآليات مدرعة في بلدتي غوساروفكا و فولوبويوفكا”.

وأكد كوناشينكوف أنه تم منذ بدء العملية الخاصة إسقاط 132 طائرة و105 حوامات و246 من المنظومات الصاروخية المضادة للجو و456 مسيرة و2213 دبابة وغيرها من الآليات المدرعة و249 من راجمات الصواريخ و996 من مدافع الميدان ومدافع الهاون وكذلك 2210 من المركبات العسكرية الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency