اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس تدين اقتحام الاحتلال للأقصى

القدس المحتلة-سانا

أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى وإطلاقها الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين المتواجدين فيه للصلاة وممارسة حق العبادة.

وأكدت اللجنة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن هذه الممارسات العنجهية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف مقدسات الفلسطينيين الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى تعبر عن بشاعة الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال ضد الفلسطينيين مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين ومقدساتهم.

من جهتها شددت حركة فتح على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال بفرض سيطرته على المسجد الأقصى مشيرة إلى أن إرهاب الاحتلال لن يزيد الفلسطينيين إلا إصراراً على مواصلة المقاومة حتى دحره عن أراضيهم.

وأدانت فتح الصمت الدولي على جرائم الاحتلال لافتة إلى أن هذا الصمت هو ما يشجع الاحتلال على الاستمرار بجرائمه التي يرتكبها بشكل يومي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency