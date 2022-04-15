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الصين تجري مناورات عسكرية بتايوان رداً على الاستفزازات الأمريكية

2022-04-15

بكين-سانا

أعلنت الصين اليوم عن إجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق في تايوان وذلك رداً على الاستفزازات الأمريكية الأخيرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الدفاع الصينية قولها “إن الجيش الصيني سيجري اليوم مناورات جوية وبحرية عسكرية في منطقة تايوان” مشيرة إلى أنها موجهة ضد “الإشارات الخاطئة” للولايات المتحدة حول  قضية تايوان.

وكان مستشار الأمن القومي للبيت الابيض جيك سوليفان صرح أمس أن واشنطن ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لمنع إعادة توحيد تايوان مع الصين.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق لنظيره الأمريكي جو بايدن أن قضية تايوان تحتاج إلى “معالجة على نحو سليم” من أجل تجنب أي تأثير سلبي في العلاقات الصينية الأمريكية.

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