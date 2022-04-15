هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب مقاطعة تشينغهاي الصينية

بكين-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 4ر5 درجات على مقياس ريختر مدينة دهلينغخا بمقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين دون ورود تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن مركز شبكات الزلازل الصيني قوله إن الهزة وقعت على عمق عشرة كيلومترات وتم تحديد مركزها عند التقاء خط عرض 52ر38 درجة شمالاً وخط طول 33ر97 درجة شرقاً.

وكانت هزة أرضية بقوة 1ر5 درجات ضربت محافظة شينغون في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين في السادس من الشهر الجاري دون سقوط ضحايا.

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