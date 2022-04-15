وست هام يهزم ليون ويبلغ قبل نهائي الدوري الأوروبي

باريس-سانا

تأهل وست هام يونايتد الانكليزي إلى الدور قبل النهائي لبطولة أوروبية كبرى لأول مرة منذ 1976 بعد فوزه 3-صفر على مضيفه أولمبيك ليون الفرنسي 4-1 في مجموع مباراتي دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل أهداف الفريق اللندني كل من كريج داوسون وديكلان رايس وجارود بوين.

وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 1-1 على ملعب وست هام.

وسيواجه وست هام في الدور المقبل انتراخت فرانكفورت الألماني الذي تغلب على برشلونة الإسباني ليكرر مواجهة الدور قبل النهائي عام 1976.

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