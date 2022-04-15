15  نيسان 1986 – غارة أمريكية على مدينتي طرابلس وبنغازي الليبيتين

دمشق-سانا
1929 – افتتاح أول مركز تسوق في محطة قطار وهو مركز تسوق هانكيو في محطة أوميدا بأوساكا في اليابان.
1961 – بدء الهجوم الأمريكي على مطارات كوبا وأحياء هافانا خلال غزو خليج الخنازير.
1975 – اكتشاف 2784 دومايكو أحد كويكبات حزام الكويكبات الرئيسي.
1986 – غارة أمريكية على مدينتي طرابلس وبنغازي الليبيتين.
2010 – الرئيس القيرغيزي المخلوع قربان بيك باقايف يستقيل من منصبه ويغادر إلى كازاخستان.
2013 – انفجار عبوة ناسفة في ماراثون بوسطن ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة حوالي 100 شخص آخر.
من مواليد هذا اليوم
1874 – يوهانس شتارك.. عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1919.
1894 – نيكيتا خروتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي.
1907 – نيكولاس تينبرغن.. عالم سلوك حيواني وعالم طيور هولندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1973.
1961 – كارول غريدر.. عالمة أمريكية في علم الأحياء الجزيئي حاصلة على
جائزة نوبل في الطب عام 2009.
من وفيات هذا اليوم
1980 – جان بول سارتر.. كاتب وفيلسوف فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1964.
أعياد ومناسبات
مهرجان أريرانغ في كوريا الديمقراطية للاحتفال بعيد ميلاد كيم إل سونغ.