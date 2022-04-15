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15  نيسان 1986 – غارة أمريكية على مدينتي طرابلس وبنغازي الليبيتين

2022-04-15

 دمشق-سانا

1929 – افتتاح أول مركز تسوق في محطة قطار وهو مركز تسوق هانكيو في محطة أوميدا بأوساكا في اليابان.

1961 – بدء الهجوم الأمريكي على مطارات كوبا وأحياء هافانا خلال غزو خليج الخنازير.

1975 – اكتشاف 2784 دومايكو أحد كويكبات حزام الكويكبات الرئيسي.

1986 – غارة أمريكية على مدينتي طرابلس وبنغازي الليبيتين.

2010 – الرئيس القيرغيزي المخلوع قربان بيك باقايف يستقيل من منصبه ويغادر إلى كازاخستان.

2013 – انفجار عبوة ناسفة في ماراثون بوسطن ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة حوالي 100 شخص آخر.

من مواليد هذا اليوم

1874 – يوهانس شتارك.. عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1919.

1894 – نيكيتا خروتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي.

1907 – نيكولاس تينبرغن.. عالم سلوك حيواني وعالم طيور هولندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1973.

1961 – كارول غريدر.. عالمة أمريكية في علم الأحياء الجزيئي حاصلة على

جائزة نوبل في الطب عام 2009.

من وفيات هذا اليوم

1980 – جان بول سارتر.. كاتب وفيلسوف فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1964.

أعياد ومناسبات

مهرجان أريرانغ في كوريا الديمقراطية للاحتفال بعيد ميلاد كيم إل سونغ.

انظر ايضاً

13 نيسان 2016 – إجراء انتخابات مجلس الشعب في سورية للدور التشريعي الثاني

دمشق-سانا 1204 – الحملة الصليبية الرابعة تجتاح القسطنطينية. 1635 – إعدام الأمير اللبناني فخر الدين …

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