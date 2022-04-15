روسيا: العقوبات الغربية السبب الحقيقي للأزمة الغذائية في العالم

نيويورك-سانا

حملت روسيا الدول الغربية المسؤولية عن الأزمة الغذائية الوشيكة في العالم بسبب انتهاجها سياسات العقوبات ضد موسكو.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الوضع في اليمن “لم تفاجئنا الافتراءات التي جاءت اليوم من قبل عدد من الدول ومفادها أن السبب الوحيد للأزمة الغذائية العالمية الوشيكة يكمن في تصرفات روسيا في أوكرانيا حصرا ونفهم أن توجيه مثل هذه الاتهامات يمثل لزملائنا الغربيين أسلوبا أكثر ملاءمة من الاعتراف بمسؤوليتهم عن حالة انعدام الاستقرار والتشاؤم السائدة في أسواق الغذاء والطاقة والمال في العالم”.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن هذا الوضع لم يظهر الآن بل ينشأ منذ عدة سنوات لافتا إلى أن سببه بالدرجة الأولى يعود إلى “إعانات مالية مفرطة في اقتصاد الدول الغربية والحروب التجارية والحمائية والعقوبات أحادية الجانب غير القانونية التي يعاني منها بشكل أو بآخر ثلثا سكان الكرة الأرضية”.

وقال بوليانسكي إن “أكبر عامل لعدم الاستقرار والمشاكل الوشيكة لا يكمن اليوم في العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا بل في الإجراءات العقابية المفروضة بحق دولتنا بهدف قطع الإمدادات اللوجيستية والنماذج المالية القائمة لسداد ثمن أي إمدادات من روسيا باستثناء الطاقة التي يحتاج إليها الغرب”.

وتفاقم التضخم الاقتصادي العالمي مؤخرا مع فرض الدول الغربية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات غير مسبوقة على روسيا التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري المواد الغذائية في العالم.