اللجنة العليا لشؤون الكنائس في فلسطين تدين جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

أدانت اللجنة العليا لشؤون الكنائس في فلسطين المحتلة جرائم القتل والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت اللجنة في بيان أوردته وكالة وفا أن “آلة القتل والإجرام الاحتلالية توغل في الدم الفلسطيني دون رادع ولا محاسب حيث ارتقى خلال الشهر الجاري 17 شهيدا في تصعيد إسرائيلي منفلت يستسهل إراقة دم الفلسطيني على طول الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

ولفتت اللجنة إلى أن جرائم الاحتلال لا تستهدف حياة الإنسان الفلسطيني فحسب وإنما تستهدف المقدسات المسيحية والإسلامية وخاصة المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لانتهاكات يومية وجولات استفزازية من قبل عصابات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال.

وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ودول العالم أجمع بالتدخل الفوري لوقف التصعيد الإجرامي للاحتلال الإسرائيلي ولجم عدوانه على الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنه مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في تحقيق أهدافه المشروعة والثابتة وفي مقدمتها إقامة دولته وعاصمتها القدس المحتلة.

من جانبه جدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأم المتحدة رياض منصور مطالبته المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الجرائم الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار منصور إلى أن قوات الاحتلال تصعد جرائم القتل اليومية بحق الفلسطينيين حيث استشهد ستة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كما اعتقل 539 بينهم 62 طفلا و19 سيدة خلال شهر آذار الماضي وحده محذرا من خطورة الاعتداءات التي يشنها المستوطنون في الحرم الإبراهيمي الشريف والمسجد الأقصى المبارك.

واستشهد 24 فلسطينيا واصيب واعتقل العشرات منذ منتصف الشهر الماضي جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني.