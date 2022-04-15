إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل ثمانية آخرون مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة (وفا) ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس وقرية بدرس شمال رام الله وبيت عينون شمال شرق الخليل واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق كما اعتقلت سبعة آخرين بينهم خمسة أطفال.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال منطقة باب العامود في محيط المسجد الاقصى المبارك واعتقلت فتى فلسطينياً.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب العشرات واعتقل 33 آخرون في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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