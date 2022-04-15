ميزنتسيف: الجنود الأوكرانيون وضعوا ألغاماً في سد على أراضي جمهورية دونيتسك

موسكو-سانا

كشف رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أن القوات الأوكرانية “وضعت ألغاماً في سد على نهر لوغان على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية” مشيراً إلى أن تفجيره يهدد بإغراق مدينة وعدة بلدات في المنطقة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ميزنتسيف قوله إنه في حال تفجير السد “ستكون مدينة سفيتلودارسك وبلدتا ميرونوفسكي ولوغانسكويه وبعض البلدات الأخرى في المنطقة تحت خطر الغرق حيث يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 15 ألف شخص”.

وتابع أن ذلك سيلحق الأضرار بكل الشبكات الحيوية بما فيها الصرف الصحي وأنابيب المياه والمنشآت لتنقية المياه والمستودعات للمواد الكيميائية ما سيؤدي إلى تدهور الوضع الصحي وتفشي الأمراض المعدية في المنطقة.

وأشار ميزينتسيف كذلك إلى أن “النازيين الجدد قاموا بوضع ألغام في طريق السيارات العابر للسكك الحديدية في مدينة كونستانتينوفكا” مبيناً أنهم “يخططون لتفجير الطريق لغرض اتهام العسكريين الروس بتدمير المنشآت الحيوية للبنية التحتية المدنية”.

من جهة أخرى أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية إطلاق دعوى جنائية بشأن جمع غير مصرح به للمعلومات من قبل موظفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ونقلت وكالة تاس عن وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك ناتاليا نيكونوروفا قولها اليوم: “تم فتح قضية جنائية بشأن حقيقة تصوير فيديوهات لمواقع قوات دونيتسك والمواقع الصناعية وغيرها من المواقع المهمة عبر كاميرات منظمة الأمن والتعاون”.