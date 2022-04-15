القضاء الأمريكي: وضع المشتبه بإطلاق النار بمترو نيويورك في السجن المؤقت

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الامريكية ان المشتبه به بإطلاق النار في مترو الأنفاق بمدينة نيويورك وضع في الحبس الاحتياطي بعد إلقاء القبض عليه.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدعية العامة بمحكمة بروكلين قولها إن فرانك جيمس يشتبه بأنه قام مع سبق الإصرار والتصميم بفتح النار على ركاب عربة قطار الأنفاق المكتظ بالسكان ما أدى إلى إصابة 23 شخصا بجروح” لافتة إلى أن اعتقال المشتبه به جاء بعد اتصاله بالشرطة وإخبارها عن مكان وجوده.

وأشارت التحقيقات الأولية حول الهجوم الذي وقع أمس الأول إلى أن المشتبه به بإطلاق النار كان يرتدي قناعاً واقياً من الغاز وسترة بناء برتقالية ولاذ بالفرار من مكان الهجوم.

وأظهرت صور نشرت عبر الانترنت أرضيات منصة مترو الأنفاق ملطخة بالدماء وتوقفت حركة قطارات المترو في نيويورك عقب الهجوم مباشرة فيما فرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول محيط موقعه.