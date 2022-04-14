الصحة: العمل وفق برامج وخطط تنفيذية ذات جدول مهني محدد

دمشق-سانا

أكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش خلال ترؤسه اليوم الاجتماع التنسيقي الوطني لمناقشة الأولويات الصحية لعام 2022 أهمية التنسيق بين الوزارة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية كنهج قائم ويتطور كأسلوب عمل بأهداف ورؤى واضحة.

ولفت الوزير الغباش إلى أهمية العمل وفق برامج وخطط تنفيذية ذات جدول مهني محدد تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتوجهات العامة بالاعتماد على آليات تتناسب مع متطلبات الأهداف الوطنية مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر بمعايير تقييم الاحتياجات الإنسانية وردم الفجوة التي سببتها الحرب في مختلف المناطق الجغرافية.

بدورها قدمت رئيس البعثة وممثلة منظمة الصحة العالمية في سورية الدكتورة أكجمال ماغتيموفا لمحة عامة عن التحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية وتأثيرها على الصحة.

وخلال الاجتماع قدم كل من مديري وممثلي المديريات المركزية في الوزارة عروضاً تضمنت أولوياتها لعام 2022 وذلك حسب مجالاتهم واختصاصاتهم سواء فيما يتعلق بأولويات البنى التحتية أو التجهيزات الطبية والاستجابة للطوارئ وغيرها.

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