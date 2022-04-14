اتهام الفريق الطبي الذي عالج مارادونا بالقتل العمد

بيونس ايريس-سانا

وجه مكتب المدعي العام في الأرجنتين اليوم اتهامات بالقتل العمد ضد الفريق الطبي الذي كان مكلفاً علاج أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا وذلك بعد مرور نحو 18 شهراً على وفاته.

وتم اتهام الفريق الطبي بعلاج مارادونا بشكل خاطئ حيث يواجه 8 من أعضائه تهما بالقتل العمد والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 25 عاماً في حال ثبوت إدانتهم.

ومن بين من وجه لهم الاتهام ليوبولدو لوك طبيب مارادونا الشخصي والطبيبة النفسية أوغستينا كوزاكوف بالإضافة إلى اختصاصي نفسي وطبيب آخر والمنسق الطبي للتأمين الصحي وثلاث ممرضات في حين أنكر المتهمون الثمانية التهم المنسوبة إليهم.

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