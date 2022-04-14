الاتصالات: مضاعفة البوابة الدولية إلى 800 غيغا وتوزيع حوالي 100 ألف بوابة إنترنت قريباً

دمشق-سانا

أوضح مدير الإدارة الفنية في الشركة السورية للاتصالات المهندس مصعب الحاج علي أن الشركة تعمل لمضاعفة سعة البوابة الدولية للإنترنت من 470 غيغا إلى 800 غيغا وتوسيع المقاطع الداخلية لشبكة تبادل المعطيات وتجهيزات النقل الرقمي في المحطة البحرية بطرطوس ما سيحل مشكلة الاختناقات على الشبكة ويعزز فاعليتها.

وأوضح الحاج علي أن التوسيع يمكن من إضافة دارات جديدة على البوابة الدولية ما سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة ويلبي الطلب المتزايد على خدمات الحزمة العريضة ما يحقق استراتيجية الشركة في التوسع الأفقي ووصول الإنترنت لأوسع شريحة ممكنة من المشتركين وفقاً لاحتياجاتهم.

وبين الحاج علي أن التوسعة الجديدة تمكن المشتركين من رفع سرعة بوابة “اي دي اس ال” فوق 4 ميغا لمن يرغب بذلك حيث انه في وقت سابق تم إيقاف عملية رفع السرعة فوق 4 ميغا لمشتركي “اي دي اس ال” حرصاً على تقديم الخدمة بجودة مناسبة مبيناً أن الشركة تسعى لتوسيع تجهيزات النقل الرقمي في المحطة البحرية بطرطوس لتصبح من مرتبة 1 تيرا.

وأشار الحاج علي إلى وصول حوالي 100 ألف بوابة إلى مستودعات الشركة سيتم توزيعها على فروع الاتصالات في المحافظات ما يعزز انتشار الخدمة وزيادة شريحة المستفيدين حيث يتم تحضيرها ونقلها لتركيبها كالآتي: حوالي 11 ألفاً في دمشق و20 ألفاً في ريف دمشق و18 ألفاً في درعا و4 آلاف في السويداء و14 ألفاً في حمص و10 آلاف في حماة و6 آلاف في حلب و8 آلاف في اللاذقية و10 آلاف في طرطوس و1500 في دير الزور.

ويتم العمل لتأمين خدمات الحزمة العريضة باستخدام تقنية “فيكسد ال تي أي” اللاسلكية في المناطق المحررة التي لا تتوفر فيها بنية تحتية حيث تم تركيب محطات في 6 محافظات موزعة على دوما ومديرة في ريف دمشق وجبل زين العابدين في حماة وخان شيخون في إدلب وحلب الجديدة في حلب ودرعا المحطة في درعا والقصير في حمص بسعة 3 آلاف مشترك لكل محطة وفق الحاج علي.

وكانت السورية للاتصالات قد أعلنت في وقت سابق عن انتهاء الأعمال الفنية الخاصة بتوسعة البوابة الدولية حيث أصبح بإمكان مشتركي الإنترنت عبر بوابات “أي دي أس أل” تراسل والمزودات الخاصة الراغبين في رفع سرعات بوابات الإنترنت لديهم لأكثر من 4 ميغا التقدم بطلباتهم عبر مراكز الشركة اعتباراً من يوم غد.

نور يوسف

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