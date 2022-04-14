بدء الدراسة في برنامج الإجازة في الإدارة السياحية والفندقية وفق برنامج التعليم المتمازج

دمشق-سانا

أعنت الجامعة الافتراضية السورية بالتعاون مع وزارة السياحة عن بدء الدراسة في برنامج الإجازة في الإدارة السياحية والفندقية “بي تي إتش إم/كلية السياحة التطبيقية” وبرنامج المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية “تي آي تي إتش” ضمن الاختصاصات العلمية “إدارة سياحية” وإدارة فندقية وتسويق سياحي”.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذا البرنامج هو نموذج للتعليم المتمازج “افتراضي – الكتروني – أون لاين – تطبيقي” وسيكون في المراكز التدريبية التابعة للوزارة وأن مدة الدراسة فيه 4 سنوات للإجازة وسنتان للمعهد كما يقبل حملة الشهادة الثانوية الحديثة والقديمة “علمي وأدبي ومهنية وفندقية باختصاصاتها كافة وتجارية” بمعدل 60 بالمئة كحد أدنى للإجازة و50 بالمئة كحد أدنى للمعهد ويتم التدريس وفق نظام الساعات المعتمدة.

ويمكن لخريجي المعاهد التقانية كـ “العلوم السياحية والفندقية والتجاري وإدارة الأعمال والتسويق ومعهد فلسطين التقاني والفني ومعهد دمشق المتوسط للتعليم الفني والمهني” متابعة الدراسة في الإجازة الجامعية بعد معادلة موادهم الدراسية التي اجتازوها “ترقية المعاهد”.

وأشارت الوزارة إلى أنه يحق التقدم ولأول مرة للخمسة الأوائل من خريجي مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي والخمسة الأوائل من مراكز التدريب السياحي بالمحافظات وأن القبول يتم بموجب مفاضلة مرتين في العام واحدة في نيسان والأخرى في تشرين الأول من كل عام.

وكانت وزارتا السياحة والتعليم العالي والبحث العلمي أطلقتا في الرابع عشر من نيسان العام الماضي نموذجا للتعليم المتمازج “المدمج” في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السورية لنيل درجة الإجازة في الإدارة السياحية والفندقية من الكلية التطبيقية وشهادة المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية في الجامعة الافتراضية السورية.

لؤي حسامو

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