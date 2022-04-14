القوات الروسية تجري تدريبات عسكرية في منطقة البلطيق

موسكو-سانا

أعلن أسطول البلطيق الروسي اليوم أن القاذفات والطائرات المقاتلة الروسية أجرت تدريبات على تنفيذ ضربات “جراحية” دقيقة ضد عدو مفترض في منطقة البلطيق.

ونقلت تاس عن المكتب الصحفي للأسطول قوله في بيان إنه أثناء الرحلات الجوية قامت أطقم قاذفات سو24 ام التي تعمل تحت غطاء مقاتلات سو27 بتنفيذ ضربات قصف دقيقة ضد مواقع القيادة والسكك الحديدية والجسور كما قضت أيضاً على القوة البشرية والمعدات القتالية للعدو المفترض في ميدان تدريب الطيران في “منطقة كالينينغراد”.

وأشار المكتب إلى أن الطيارين نفذوا عمليات قصف على ارتفاعات تتراوح بين 200 متر و2 كيلومتر باستخدام القنابل الجوية.

وقال المكتب الصحفي إنه تم تسجيل عمليات الطيارين العملية بواسطة مسجلات بيانات مثبتة على طائرات مقاتلة وكذلك على الأرض في منطقة العمل القتالي حيث أظهر تحليل البيانات الواردة أن جميع الأهداف المحددة تم القضاء عليها.

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