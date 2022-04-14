إيران تنفي المزاعم الأمريكية حول حقوق الإنسان فيها

طهران-سانا

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة المزاعم التي وردت في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن خطيب زادة قوله اليوم “من الواضح أنه من غير الممكن أن ننتظر من الحكومة الأمريكية المدمنة على الكذب أن تتبنى الحقائق والوقائع الموجودة ومن هنا فإن الانحياز والتسييس والتدخل الوارد في هذا التقرير واضح للجميع وللشعب الإيراني”.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن تاريخ الإدارة الأمريكية مليء بالحروب والانقلابات والاعتداءات والاختطاف والحصار الاقتصادي وقتل الشعوب البريئة وانتهاك حقوق الإنسان ولذلك فإن هذه الإدارة غير جديرة بالحديث عن المفاهيم السامية لموضوع حقوق الإنسان.

وأوضح خطيب زادة أن “أمريكا في الوقت الذي تذرف فيه دموع التماسيح على الشعب الإيراني فإن جرائمها لن تمحى من أذهان هذا الشعب كإسقاط طائرة الركاب الإيرانية واغتيال المواطنين والمسؤولين على مدى العقود الماضية وحرمان الشعب الإيراني من حقوقه الاساسية والإجراءات الأمريكية الأحادية ومن بينها الحظر الاقتصادي الظالم الذي يعد مصداقاً للإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني إضافة إلى منع وصول الأدوية الضرورية إلى البلاد”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency