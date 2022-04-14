روغوزين: روسيا ستستغني عن المعدات الأوروبية في مركباتها الفضائية

موسكو-سانا

أعلن مدير مؤسسة “روس كوسموس” الروسية دميتري روغوزين اليوم أن بلاده ستستغني عن المعدات العلمية الأوروبية في مركباتها الفضائية القمرية وتستبدلها بأخرى محلية الصنع.

وفي مقابلة نقلتها وكالة تاس قال روغوزين: سنستخدم معدات روسية الصنع وهي المعدات التي كنا قد قررنا الاستعاضة عنها بنظائر أوروبية سابقاً مضيفاً “إننا نخطط في السنوات القليلة القادمة لإطلاق 3 مركبات نحو القمر كما نخطط أيضاً لصناعة المعدات للمركبات الفضائية بالتعاون مع الصين كونه لدينا مذكرات تعاون معها في هذا المجال بل ولدينا بالفعل اتفاقيات حكومية موقعة معها لاستحداث قاعدة أبحاث على القمر.. هذا الأمر قد يتم العمل عليه مع بلدان أخرى أيضاً لكننا نكتفي حالياً بزملائنا الصينيين”.

وتأتي تصريحات روغوزين في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة الفضاء الأوروبية عن إيقاف التعاون مع روسيا فيما يتعلق ببعثات “لونا 25″ و”لونا 26″ و”لونا 27” التي تنوي إرسالها روسيا إلى القمر كما أعلنت الوكالة عن مراجعة شاملة لجميع الأنشطة التي يتم تنفيذها حالياً بالتعاون مع روسيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency