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افتتاح مركز المحبة الصحي في مدينة حماة

2022-04-14

حماة-سانا

افتتح اليوم في كنيسة السريان الكاثوليك بمدينة حماة مركز المحبة الصحي الذي تم تنفيذه بالتعاون بين كنيسة السريان الكاثوليك والمجتمع الأهلي.

وقال المطران فلابيانوس رامي قبلان المدبر البطريركي على أبرشية حماة وحمص والنبك وتوابعها للسريان الكاثوليك في تصريح لمراسل سانا “إن المركز يتضمن أقساماً وعيادات للأطفال والنسائية والداخلية والجلدية وضماد الجروح ويقدم خدماته الإسعافية والعلاجية للأهالي في مدينة حماة بأجور رمزية”.

من جانبه أشار محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي إلى الجهود المبذولة لإنشاء هذا المركز الطبي الذي يعد قيمة مضافة ورافداً للقطاع الصحي في المدينة فضلاً عن أهميته في تكريس مساهمة العمل الأهلي والشعبي مع الجهود الحكومية في المجتمع لافتاً إلى استعداد محافظة حماة لدعم عمل المركز بكل السبل الممكنة لإنجاحه في تقديم خدماته لمراجعيه.

حضر افتتاح المركز أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس أشرف باشوري والأب إسكندر الترك وكيل مطرانية السريان الكاثوليك في حماة ومدير صحة حماة الدكتور جهاد عابورة.

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