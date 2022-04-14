مبادرة تطوعية لدعم وتأهيل الصحة الفموية عند الأطفال من ذوي الإعاقة

دمشق-سانا

نظمت كلية طب الأسنان بجامعة دمشق قسمي طب الفم وطب أسنان الأطفال اليوم حملة تطوعية استهدفت الأطفال من ذوي الإعاقة في مؤسسة (حدودي السما) لدعم وتأهيل الصحة الفموية لديهم وتقديم العلاج المجاني لهم.

الدكتورة عبير الجوجو رئيسة قسم طب الفم بالكلية أكدت أن هذه المبادرة تأتي في إطار المبادرات والحملات التطوعية التي تقوم بها كلية طب الأسنان بشكل دائم مستهدفة فئات متنوعة من المجتمع بهدف تقديم خدمات صحية سواء للأطفال من ذوي الإعاقة أو المسنين في دور الرعاية والأطفال بأماكن الإيواء.

وبينت الجوجو أن مبادرة اليوم تضمنت شقين الأول ترفيهي توعوي لصحة الفم بطرق خاصة يقوم بها فريق متخصص ومتدرب تطوعي من طلاب الماجستير بقسمي طب الفم وطب أسنان الأطفال بالكلية والشق الثاني علاجي من خلال فحص دقيق للأطفال لتقييم الحاجات العلاجية لهم والتي سيتم تأمينها في الكلية بخدمة صحية مناسبة لهم.

بدورها الدكتورة شذا قوشجي الأستاذة بقسم طب أسنان الأطفال ورئيسة الرابطة السورية لطب أسنان الأطفال بينت أن هذه المبادرة التطوعية التثقيفية هدفها ربط الجامعة بالمجتمع حيث قام طلاب قسم طب الفم بتشخيص العمل السني والإجراءات السنية للأطفال الموجودين في المؤسسة أيا كان نوع الإعاقة ليأتي دور التشخيص الدقيق لمعرفة الحالات التي تحتاج للعلاج في الكلية والتي تقدم الخدمة العلاجية المجانية من قبل أطباء الماجستير في قسم طب أسنان الأطفال.

عروبة القصار كمالي مديرة مجلس أمناء مؤسسة (حدودي السما) لذوي الإعاقة أعربت عن تقديرها لهذه المبادرة التي تسهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية السنية للأطفال في المؤسسة وخاصة أن هناك العديد من الحالات يعانون من الصرع ويتسبب أحياناً بتخريب أسنانهم وهم بحاجة لرعاية وعلاج طبي إضافة لكونها تشجع على عمل الخير وتعميمه على كل القطاعات القادرة على تقديم خدمات وأعمال تطوعية تخدم هذه الفئة من المجتمع.

وأكد الأطباء المشاركون بالفريق التطوعي أن هدفهم توعية الأطفال حول كيفية المحافظة على الأسنان وتنظيفها إضافة للفحص الدقيق للأسنان وتعريفهم بالأطعمة المفيدة وتجنب الضارة وملء استمارات خاصة بالأطفال المحتاجين للعلاج ليتم تقديمها لاحقاً في الكلية.

هيلانه الهندي

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