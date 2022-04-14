الصين تجدد تمسكها بالحوار والمفاوضات كسبيل لحل الأزمة الأوكرانية

بكين-سانا

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان موقف بلاده المؤيد للحوار والمفاوضات كسبيل لحل الأزمة الأوكرانية.

وقال تشاو في مؤتمر صحفي اليوم “كانت الصين تتمسك دائماً بالموقف العادل والبناء من المسالة الأوكرانية عبر تأييدها للحوار والمفاوضات وتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا والدول الأخرى التي تناولها هذا الوضع بشكل حيوي كما تبذل جهوداً كبيرة لتخفيف حدة الوضع وتسوية الأزمة واستعادة السلام”.

وأكد تشاو أنه من الضروري ضمان سيادة وأمن أوكرانيا والأخذ بعين الاعتبار القلق الروسي في مجال الأمن على حد سواء عند إيجاد حل لهذه الأزمة.

وشدد تشاو على معارضة بكين استخدام أي معايير مزدوجة في الشؤون الدولية وتشويه موقفها من الأزمة الأوكرانية لافتاً إلى أن بلاده كانت تتمسك بشكل ثابت بمبدأ إلزامية احترام وحماية سيادة ووحدة أراضي جميع بلدان العالم وهي تعارض الاتهامات والشكوك التي لا أساس لها ضدها كما لا تقبل أي ضغوط وتهديدات.

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