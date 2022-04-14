زراعة 1000 غرسة في مدرسة زور الحجامة بريف حماة الشمالي

حماة-سانا

نفذت مديرية التربية في حماة بالتعاون مع فرعي منظمتي طلائع البعث واتحاد شبيبة الثورة وفعاليات المجتمع الأهلي حملة تشجير بعنوان لكل مدرسة حديقة في مدرسة زور الحجامة التابعة لمنطقة صوران بريف حماة الشمالي شملت زراعة 1000غرسة في حديقة المدرسة.

وبين مدير تربية حماة يحيى منجد في تصريح لـ سانا إن المديرية تعمل على تنفيذ حملات تشجير في جميع مدارس المحافظة لاستغلال حدائقها والأراضي المتوافرة فيها لتحويلها إلى مساحات خضراء وتحسين المظهر الجمالي والبيئي.

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