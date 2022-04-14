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حركة فتح تطالب المجتمع الدولي بلجم الاحتلال

2022-04-14

القدس المحتلة-سانا

طالبت اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية المجتمع الدولي بلجم الاحتلال الإسرائيلي ومنع عصابات مستوطنيه من اقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة خلال الأيام القادمة.

وذكرت وكالة وفا أن اللجنة أدانت خلال اجتماع طارئ اليوم برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس استهتار حكومة الاحتلال بأرواح الفلسطينيين عبر إطلاقها العنان لقواتها وعصابات المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في عمليات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية إضافة إلى تصعيد الاعتداءات على الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال وقتلهم بدم بارد وانتهاك حرم المؤسسات التعليمية وتدنيس باحات المسجد الأقصى.

وشددت اللجنة على ضرورة تعبئة طاقات الشعب الفلسطيني لحماية المسجد الأقصى والمدن والقرى الفلسطينية داعية إلى توفير الحماية الدولية بشكل عاجل والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين ولجم الاحتلال ومنع عصابات المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى في الأيام القادمة.

وصعد الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً اعتداءاته واقتحاماته ما أسفر عن استشهاد 24 فلسطينياً وإصابة واعتقال العشرات منذ منتصف الشهر الماضي فيما أعلن المستوطنون عزمهم اقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة في الفترة الممتدة بين الـ 15 والـ22 من الشهر الجاري بدعم قوات الاحتلال.

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